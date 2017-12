Passagem de Ano. Revistas aleatórias a veículos no Porto, Albufeira e Lisboa

A PSP anunciou que irá usar câmaras de videovigilância na Praça do Comércio, em Lisboa, durante as festas de final de ano para aumentar a proteção e segurança das pessoas.

Serão proibidos a entrada de guarda-chuvas com hastes compridas, mochilas grandes e objetos de vidro na festa de passagem de ano na Praça do Comércio.

A PSP vai ainda bloquear a entrada de veículos não autorizados na zona, colocando obstáculos num perímetro exterior onde está a decorrer a festa. No interior do recinto, a PSP vai colocar oito pontos de revista aos cidadãos.

No Porto, de acordo com o presidente da câmara, Rui Moreira, o dispositivo de segurança vai estar preparado para quaisquer riscos e segundo a PSP a cidade está preparada para a festa. Já no Algarve, a segurança vai ser reforçada nos estabelecimentos de diversão noturna.

Segundo a PSP a melhor forma de se deslocar para as festas é de transportes públicos. Na capital haverá um reforço dos autocarros da Carris até às três da manhã e as linhas azul, vermelha e verde do metro vão circular durante toda a noite. A CP também vai reforçar a linha de Sintra entre as duas e cinco da manhã e a linha de Cascais entre as duas e quatro da manhã.

No Porto, os transportes também serão reforçados durante a noite de passagem de ano.