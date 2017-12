Colômbia enviou 50 toneladas de pernil para a Venezuela

A Colômbia enviou 50 mil toneladas de pernil para a Venezuela, tendo chegado na sexta-feira à noite.

Segundo uma fonte da direção da alfândega colombiana, citada pelo Diário de Notícias, existem outros camiões prontos para sair, mas “ainda não terminaram as formalidades”.

A falta de pernil levou a pequenas manifestações na Venezuela. Nicolás Maduro, o presidente, reconheceu as dificuldades e justificou-as com um alegado boicoite internacional ligado às sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos da América e uma sabotagem por parte de Portugal.

Na sequência das acusações, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, referiu que Portugal não interfere com as relações entre empresas, rejeitando as acusações feitas por Maduro. Mais tarde, Freddy Bernal, o ministro da Agricultura Urbana, afirmou que era a Colômbia que tinha retirado 2.200 toneladas da fronteira.

A Venezuela está a viver uma crise política e económica, enfrentando uma escassez de alimentos e medicamentos.