Governo anuncia aumento dos impostos sobre combustíveis

Segundo uma portaria publicada em Diário da República, este domingo, pelo governo, o imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos vai aumentar já a partir de segunda-feira.

“No Orçamento do Estado para 2018 seguiu-se uma política de estabilização ao nível da tributação indireta, procedendo-se a uma mera atualização de taxas no que respeita aos impostos especiais de consumo, que foi efetuada tendo por referência o valor da inflação previsto. Importa, pois, proceder à atualização, ao nível da inflação, do valor das taxas de ISP a aplicar no ano de 2018 a estes produtos, em linha com o Orçamento do Estado”, pode ler-se na portaria.

Segundo o documento a taxa de imposto sobre a gasolina é de 556,64 euros pode cada mil litros, ou seja, 0,556 euros por litro. Já no gasóleo a taxa é de 343,15 euros por mil litros correspondendo a 0.343 euros por litro.