Passagem de Ano. Saiba que estações do metro de Lisboa vão estar abertas esta madrugada

Na noite de fim de ano, o metro de Lisboa vai circular a noite toda. No entanto, só algumas estações das linhas Verde, Azul e Vermelha vão estar abertas.

A estação do Terreiro do Paço vai estar encerrada e até fecha mais cedo que o habitual, às 22h30, devido a problemas de segurança causados pelo elevado número de pessoas que estará no local.

Veja quais são as estações que vão estar abertas:

Linha Azul - Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião, Restauradores e Baixa-Chiado.

Linha Verde - Telheiras, Areeiro, Alameda, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.

Linha Vermelha - Moscavide, Oriente, Olivais, Alameda e São Sebastião.