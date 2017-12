Tiroteio no Colorado provoca um morto e vários feridos

Um tiroteio no Colorado, nos Estados Unidos da América, provocou um morto e vários feridos, este domingo.

De acordo com a imprensa local, os agentes estavam a responder a um alerta de violência doméstica e quando chegaram ao local o suspeito começou a disparar contra as autoridades, iniciando-se o tiroteio.

Segundo o gabinete do Sheriff do condado de Douglas, cinco polícias e dois civis foram tingidos, sendo que um dos agentes acabou por morrer. As autoridades referiram ainda que o suspeito terá sido abatido e que já não constitui um perigo.

A polícia pediu ainda para que as pessoas se afastem da zona do crime.

O tiroteio ocorreu por volta das 6 horas locais (12h em Lisboa).

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS

UPDATE 0513 this morning deputies responded to he Copper Canyon Apartments for a Domestic Disturbance. During the Investigation, shots were fired and multiple deputies were injured. No status on the deputies and no status on civilian injuries. Please avoid this area.