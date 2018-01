Messi eleito melhor jogador de 2017 pelos leitores da Marca

O argentino superou Cristiano Ronaldo para os leitores do site da Marca.

O avançado do Barcelona foi eleito como melhor jogador de 2017 pelos leitores do site do desportivo espanhol Marca. Messi somou 56 por cento dos votos, enquanto Cristiano Ronaldo, que ficou na segunda posição, conseguiu apenas 25 por cento dos votos.

De acordo com o site da Marca participaram mais de 60 mil leitores. A fechar o pódio surge outro jogador do Real Madrid, o espanhol Isco.

1- Messi

2- Cristiano Ronaldo

3- Isco

4- Harry Kane

5- Luka Modric

6- Kylian Mbappé

7- Gianluigi Buffon

8- Neymar

9- Sergio Ramos

10- Kevin De Bruyne