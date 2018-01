As crianças precisam de férias

Tal como as férias do trabalho sabem pela vida aos pais, para os filhos não há nada como sair da rotina escolar

Na altura de escolher a escola para os filhos, os pais têm em consideração, entre outras coisas, o período de tempo que esta passa aberta. E frequentemente elegem aquelas que não fecham o ano todo. Não é de admirar. Muita coisa mudou de há alguns anos para cá: os avós que costumavam ficavam com os netos estão geralmente menos disponíveis, por vezes até a trabalhar, ou moram longe, e os pais trabalham cada vez mais.

O problema é que a necessidade e o prazer que as crianças tinham em estar em casa mantém-se. E talvez seja ainda maior, porque o ritmo dos dias é mais acelerado, também para eles, e o tempo de lazer é cada vez mais escasso.

Falo sobretudo das crianças até ao pré-escolar porque, até à data, as escolas para os mais crescidos cumprem as férias escolares, embora disponibilizem geralmente Atividades de Tempos Livres, e para estes, bem ou mal, os pais têm de arranjar solução.

Não é por as crianças serem mais pequenas e terem uma escola menos rigorosa que deixam de ter direito a férias. Ora vejamos: mesmo as crianças pequenas têm de se deitar a horas – o que exige uma correria à noite; têm de estar a horas na escola – o que exige outra correria de manhã; têm de obedecer a regras e rotinas variadas; passar bastante tempo sentadas e condicionadas por ritmos estabelecidos. Nos dias de escola, a disponibilidade dos pais é menor, há muitas despedidas e reencontros, a comida geralmente não é tão boa como em casa e o mimo não é o mesmo. Tudo isto faz parte de uma escola normal e é natural que assim seja. Mas tal como as férias do trabalho sabem pela vida aos pais, para os filhos também não há nada como sair da rotina escolar! São dias diferentes em que não há pressa, estão mais próximas da família, brincam com os familiares ou com os seus jogos, podem passear, ver televisão, pintar a manta ou o papel, dar asas à imaginação, explorar ou simplesmente descansar!

Se há pais para quem é totalmente impossível deixar os filhos em casa ou com algum familiar, há outros que se encostam bastante. Conheço várias histórias de pais que estão em casa mas os filhos não tiram um dia de férias. E ainda de outros que vão de férias e deixam os filhos na escola…

Claro que os pais também precisam de férias dos filhos – e estas são muito saudáveis – mas há quem as tire por sistema, deixando sempre os mais pequenos para trás. Há ainda pais que acham que quando os filhos estão de férias têm de estar igualmente ocupados e, para isso, inscrevem-nos em atividades radicais, intelectuais, criativas e desportivas que não lhes deixam um minuto para respirar.

Sei bem o que é ter crianças a tempo inteiro em casa e vem-me por vezes à memória a imagem do Homer Simpson a esganar o filho. Mas também tenho bem presentes as férias em casa da minha avó que, sem estarem atoladas de atividades de tudo e de nada, eram sem dúvida as melhores do mundo.

filipachasqueira@gmail.com

Psicóloga clínica