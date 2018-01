O humorista português publicou novo vídeo no Facebook para mostrar como é que de defende das filhas.

A legenda do vídeo não engana: “Melhor arma contra bebés”. Raminhos decidiu partilhar com os seus seguidores um vídeo onde mostra, com o já habitual humor, a melhor forma para afastar os bebés quando quer um pouco de descanso.