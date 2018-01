Para o ano há mais

Neste fim de semana quase todos escreveram uma espécie de revista do ano, seja ela mais ou menos oficial, selando o fim de um ano e abrindo portas ao que aqui vem.

Outros preferirão olhar para a frente e partilhar as suas resoluções para o novo ano.

Seja qual for a sua opção quando se encerra um ciclo e arranca um novo, podemos dizer com alguma confiança que estes dois importantes conceitos facilmente se aplicam também à comunicação e ao marketing.

Refletir e planear – são estas as palavras, os verbos que melhor espelham este momento.

E se enquanto seres humanos estas ações são chave para evoluirmos, crescermos, melhorarmos e darmos mais de nós aos outros, enquanto marcas estes verbos assumem similar importância.

Refletir sobre o que se fez, o que resultou, o que fracassou e o que pode ser melhorado é exercício obrigatório de qualquer marca se preze. É nesta autoanálise que agências e consultoras se desdobram em estudos, em media reviews, em tendências e em benchmarks que tirem a fotografia mais fidedigna do que foi feito. Nem sempre chegamos todos – clientes, agências, entre outros – às mesmas conclusões, mas é no debate honesto que podemos fazer marcas mais fortes.

E depois de refletir nada como planear. Sabemos bem como o instinto português nos leva muitas vezes às decisões de última hora, a safarmo-nos à rasquinha, a arranjarmos uma solução brilhante no último minuto. Mas nem sempre esse instinto tem bons resultados. Por isso planear se torna tão fundamental

Definir estratégias, objetivos e um caminho bem claro. Uma frase tão clara e simples na teoria, mas tão difícil de aplicar na prática de forma 100% eficaz.

É por isso na harmonia entre refletir e planear que surgirão, a meu ver, as melhores estratégias das marcas, aquelas que têm a humildade de se autoanalisar e a coragem de se redefinir a cada ano que passa. Este não é o trabalho de uma pessoa, de um qualquer guru iluminado que trabalha uma marca, mas de várias pessoas e expertises diferentes que se unem em prol de uma missão comum.

Este não é um trabalho que acontece entre o Natal e o Ano Novo, é um trabalho que começa bem antes e que muitas vezes leva agências e clientes ao desespero com tanta ‘estratégia anual’.

Mas se há trabalho que dá gozo a quem trabalha nesta área é este: o de pensar, o de poder mudar, o de poder fazer diferente.

Aqui reside a magia da comunicação e nesta altura do ano é de magia que todos precisamos um pouco.

Com um pézinho quase em 2018, junto aos desejos da praxe de paz e saúde, um momento para refletir e planear. Porque não são só as marcas e os marketeers que podem sempre fazer mais e melhor.

*Diretora Criativa Havas Sports & Entertainment