É desse período de reconhecimento global que parte Também os Brancos Sabem Dançar, o primeiro romance do escritor Kalaf, agora Epalanga por homenagem ao avô, após um primeiro livro de crónicas quando ainda se assumia como «não-músico» de corpo inteiro.

Quem é o Kalaf que chega a Portugal em 1995?

Jovem, cheio de ideias, com amor pela sua cidade – Benguela –, mas também com uma grande ânsia de voltar. Não tinha intenção nenhuma de trabalhar com cultura, de me envolver com Lisboa, sinceramente. Isso tudo foi crescendo. Lisboa conquistou-me.

A Lisboa real ou a imaginada?

Aquela a que tive acesso. Chegar e ter contacto com o Paulo Flores que é um dos meus artistas favoritos de todos os tempos. Conhecer a Nayma...isso foi-me proporcionado por Lisboa. Não que em Angola não conseguisse mas nunca imaginei. Por sermos poucos, senti que podia ser útil para a minha comunidade. Aprender coisas que podia aplicar e fazer a nossa cultura crescer. Senti que em Lisboa podia ser uma das vozes a participar ativamente.

Que hábitos culturais trazia de Angola?

Ler.

Tinha acesso?

Claro, Angola sempre teve uma diáspora dos dois lados do Bloco – tal como o Muro de Berlim, o Bloco só caiu no início dos anos 90. Aquilo que muita gente achava chato, os desenhos animados da Checoslaváquia apresentados pelo Vasco Granja, era o que nós víamos. Só víamos o Mickey em cassetes VHS enviadas de Portugal. O bloco soviético era o mainstream. Isso expandiu-me horizontes. Sabia que não havia só o eixo Atlântico de Portugal e EUA. Também existia o resto da Europa e a China. Havia cultura a vir daí tão forte como dos EUA. Não vivia em Luanda. Estava à margem. Tinha acesso a Michael Jackson, Prince e a toda a Motown mas ao rap só quando cheguei cá. Porém, nunca senti que estava em desvantagem. Estava dentro do jogo. O bloco soviético deixou muita cultura. Não era brincadeira (ri-se).

Quais foram os trabalhos quando chegou?

Trabalhei na Pizza Hut ali na 5 de Outubro perto da antiga RTP. Trabalhei num Teriaki no Saldanha Residence, o que era maravilhoso porque via filmes que nunca mais acabavam – fazia trocas com as pessoas do cinema. E nas obras durante três ou quatro meses.

Como é que conhece essa elite cultural angolana?

A trabalhar numa discoteca de kizomba chamada Imbondeiro. Ficava ali perto do Marquês de Pombal, numa transversal à Duque de Loulé ao lado dos bombeiros. Quando estava noTeriaki, já sabia que não havia volta a dar. Era arte e cultura que queria fazer.

Sabia especificamente o que queria fazer?

Sabia, sabia. Envolvia música, poesia e literatura. Só não sabia qual era a ordem. Esperei pelas oportunidades. Surgiu a oportunidade de gravar um disco; gravei. Surgiu a oportunidade de publicar as crónicas; publiquei [Estórias de Amor para Meninos de Cor, compilação de crónicas escritas para o Público]. Assinei pela [editora] Nylon em 2000 e o primeiro álbum só sai em 2003. Durante esse tempo, tentei engendrar formas. Como não compunha, tinha de trabalhar com produtores. Nessa altura, já estava a trabalhar com o Branko a pensar no que seria uma Enchufada [editora fundada pelos Buraka Som Sistema]. Sabia que não ia voltar a trabalhar nem nas obras, nem a distribuir pizzas. O resto não era trabalho. As pessoas chamavam-me para colaborar, para ir para a estrada. Era maravilhoso e ainda podia pagar as contas. Ainda tive a minha banda [1-UIK Project] com o João [Branko] e o Rui [Riot, ambos dos Buraka Som Sistema], estávamos a fazer Queimas de Fitas e, provavelmente aquilo ia ser a minha vida como frontman mas quando surgiu a ideia de Buraka Som Sistema foi tão natural que arquivei o que estava a fazer com o spoken word. Não foi nada doloroso. No fundo, no fundo, só estava a ganhar argumentos até chegar o momento de dizer: passei uma boa temporada na música, deixa-me agora focar na literatura. Tanto que, nos primeiros tempos de Buraka, era um colaborador. A minha participação era meio periférica, embora participasse em todos os momentos de decisão. Descrevo, por exemplo, a minha primeira ida a Luanda para conhecer o DJ Znobia [conhecido kudurista angolano] no livro. Fui ao bairro dele. Aquilo é real.

Queria fazer parte de uma mudança?

(pausa) Sim, mas nós todos éramos consequência daquilo que os Da Weasel, os Cool Hipnoise ou a Nylon estavam a fazer. É por isso que é preciso ter consciência de que nem tudo cabe em caixas. Aquela música empoeirada, de pés descalços, era demasiado gueto. Não havia hipótese, não era «música de Belas-Artes» que toda a gente sabe como é. Era preciso encontrar outras avenidas, outros lugares, ou, graças à maravilha da Internet, adotar a postura faça-você-mesmo. Na era do MySpace, era possível. Não ter medo de criar e colocar a música no player. As pessoas vão interagindo, os números sobem e começas a receber mensagens dos teus pares em todo o mundo. Os Diplos e as M.I.As. Era a maravilha do mundo global e nós fizemos parte disso. Pessoas que também não cabiam nessa coisa muito polida que a música eletrónica tinha via-Áustria, Munique, Paris e Escandinávia. Nós éramos mais Rio de Janeiro, Luanda e os guetos dos EUA: Baltimore e Miami. Coisas mais viscerais, mais corpo, mais calor. Rua...Era o que nos interessava, mas nós éramos só fruto dessa conjuntura. O que estávamos a propor era novo mas estava em diálogo.

E o Kalaf em particular?

Naturalmente. Tenho noção disso mas, em paralelo, esse novo não faz sentido se não estiver em diálogo com os que já existem. Se não estivesse a dialogar com o Sam The Kid – temos, pelo menos, quatro colaborações – não fazia sentido. E, curiosamente, aquilo que estava à procura não estava assim tão longe do rap. E o que estava à procura para as pistas de dança não era assim tão distante do DJ Vibe ou da estética Alcântara-Mar/Kremlin. Era só um desvio da mesma estrada. Um atalhozinho que está lá a dialogar. Não queria falar para as paredes. Até por respeito ao público.

«Também os Brancos Sabem Dançar» é um livro assinado pelo escritor e não pelo músico.

Sim. Fui ver o que é que o Lobo Antunes escreveu. O que é que oAgualusa escreveu. E tentei encontrar a minha voz para contribuir. Geralmente, escrevemos para nos conhecermos bem. Conheço bem a música e os géneros que estão no livro são-me próximos mas a ideia era literária. Quem não estiver familiarizado com a música, tem que encontrar algo que o agarre. Quem conhece aquela música tem uma vantagem. São interessantes as conversas com os que têm consciência desse passado e os que não têm. São dois livros diferentes, duas histórias distintas.Quem conhece a música, é agarrado por ela e o que o aproxima [do livro] é o percurso de Buraka Som Sistema. Os outros ficam presos pela história. Amigos meus já me disseram que nunca esperaram que tivesse coragem de me expor tanto. E eu alerto-os: «é ficção». Há um cunho de verdade, mas há uma parte romanceada. A ficção também se dá à morte em relação à dúvida.

Há uma preocupação formal com a escrita.

Exato, mas é engraçado. Precisei da música para me fazer escritor. Foi a música que me afinou a caneta, que me tornou mais sagaz e objetivo. Sem a música não seria cronista. As pessoas nunca tinham lido nenhum texto meu. Quando a Bárbara Reis do Público me ligou a convidar para escrever para o jornal, só tinha ouvido coisas. Nunca tinha lido nada. Esta aqui é a obra do escritor.

A caneta é o instrumento, neste caso.

É. A minha relação com a música não é vaga nem distante. Ocupa-me mais tempo do que a literatura. Estamos a conversar e está um disco a tocar. Não me consigo desligar da condição de músico. Estou a analisar certos detalhes quando o escritor estaria a olhar para os livros na prateleira. Essa é a prova de que a música tem um papel mais importante do que as minhas outras relações com a arte. Tenho uma relação forte com o cinema, com as artes plásticas e a literatura mas a música ainda é o protagonista maior na minha vida enquanto consumidor de arte. Isso há de mudar mas não consigo mudar a minha condição para ouvinte médio.

Nos Buraka Som Sistema, a palavra era usada como um instrumento e não como lírica clássica.

Sempre tivemos consciência de que nem toda a arte cabe num lugar. Convém ter noção, quando se é um arquiteto de canções, daquilo que cada uma pede. Acho que tivemos a destreza e inteligência de não trazer o nosso background. Ou pelo menos, não deixá-lo ditar o resultado. Todos nós tínhamos uma relação com o drum’n’bass mas, se calhar, se analisasses não vias ali. Nós estávamos a ver, mas na dose necessária. Eu venho da literatura, penso como um poeta, tenho dois discos de spoken word, ninguém os conhece mas eles existem (gargalhada). Nunca tivemos a tentação de despejar tudo o que tínhamos em cada canção. Os Buraka sempre foram um projeto conceptual e aí faz sentido ler alguns livros, saber o que foi feito no passado para te ajudar a construir e sobretudo a desconstruir.

Para descobrir um lugar?

Nenhum de nós pensava nisso. O lugar é definido por quem nos ouve. Nós sabíamos era que aquelas canções precisavam de ser feitas. Sei que há mas não conheço ninguém que crie com a intenção de chegar a algum sítio. Nos primeiros álbuns, não pensávamos nisso. Só mais tarde, quando as coisas já estavam cimentadas, e aí já era legado e não lugar. Foi fazer a música necessária para o tempo que estávamos a viver. Se ela era bem recebida ou não, era um pouco indiferente. Ia ser feita na mesma.

No livro há uma grande preocupação em explicar o que é o kuduro, de onde vem e com que famílias se relacionou. Racionalizar o ritmo é importante?

Tive a preocupação, ao escrever uma obra como esta, de pensar que o que existe só está disponível em ensaios e teses académicas. Se já houvesse um livro como este, com algum impacto, a memória das pessoas seria um aliado mas, em termos literários, nunca houve nada deste género. Se estivesse no Brasil, não podia ignorar a existência do Verdade Tropical do CaetanoVeloso ou do Chega de Saudade do Ruy Castro. Na Música Popular Brasileira, já existem esses caminhos. O livro que me serviu de grande referência foi o Desde que o Samba é Samba do Paulo Lins. É um romance sobre a história do samba. Neste livro, tive que escrever para os amantes de literatura e para os amantes de música, Os que tentam perceber aquilo que se passou ou está a passar-se connosco nos últimos vinte anos. A história começa em 2008 mas fiz questão de recuar duas décadas para ir mais fundo. Aquilo que está a acontecer nesse rio Luanda-Lisboa é extremamente importante. Provavelmente, é das coisas mais maravilhosas que já aconteceram desde o 25 de Abril. Nunca houve nada tão concreto em termos de multiculturalidade e integração como a nossa música. A língua é muito abstrata. Há tantos sotaques, formas tão diversas e a música unifica isso tudo. Embora parte dela seja crioulo, calão angolano ou português do Brasil, há um objeto com que todos nos relacionamos. Agora, se vai conseguir ajudar a entender melhor o que é essa grande nação, eu acho que sim, mas cabe a cada um de nós encontrar essa resposta e essa verdade. Não vou impor a kizomba a ninguém, há quem não considere importante. Mas é curioso, se perguntares a um afro-americano o que é a cultura dele hoje, ele vai dizer hip-hop mas não vai deixar de fora Spike Lee, Tarantino e Kehinde Wiley [pintor dos retratos de Obama]. Tudo isso faz parte dessa cultura e quando olho para nós, para a cultura lusófona entre Lisboa, Luanda e os PALOP – menos o Brasil –, excetuando o fado, não vejo outra cultura tão expansiva, forte e atrativa para os que não nos conhecem. Há pessoas a dançar kizomba que não entendem uma palavra. Vídeos de pessoas a dançar na Croácia. Agora, gostaria de ver essa cultura produzir pensamento, ciência, filmes, livros...

Essa é a história do hip-hop nos EUA. Vem da rua, industrializa-se e democratiza-se.

Não tenho dúvidas. Aquilo que está a acontecer com o NelsonFreitas não é por acaso. É óbvio. Só que nós enquanto PALOP somos meios padrastos e enteados. Parece que só é útil falar-se quando há um Pavilhão Atlântico esgotado ou chega a Coachella. Na minha lógica, está presente todos os dias.

A dança torna-nos iguais ao próximo?

O beat para mim é o grande fator unificador do momento. Beat no sentido lato. Não só kizomba, kuduro ou rap. Beat no sentido de abertura. Esse pulsar que está dentro de ti. Da mesma forma que há uma data de africanos do mesmo lugar que eu que vibram com o Phil Collins. Não entendem o que ele está a dizer, mas aquela melodia e o beat comunicam com eles. A música não tem só a ver com linguagem. É algo muito mais animal e imediato do que imaginamos. Gosto da forma como a dança nos faz vulneráveis e fortes. Dançar faz-nos ridículos e não há nada mais humano do que o ridículo. Estares nu diante do outro e não teres medo de cair ridículo. É muito bonito. O único ato social tão ou mais ridículo do que a dança é o sexo. Humaniza-nos a todos. Não ter medo daqueles sons animais. É tão bonito e feio, ao mesmo tempo.

O «terceiro mundo» ainda precisa da validação do primeiro?

Depende se para essas pessoas o Ocidente não é o centro, Paris não é o centro, Londres não é o centro ou Nova Iorque não é o centro, se adotares essa postura, não precisas da validação de ninguém. O Davido [artista mais popular da Nigéria e embaixador do afropop, estilo muito em voga e a conquistar mercados ocidentais] está a fazer estádios nas maiores capitais africanas. Se vier a Portugal, se calhar enche a Aula Magna mas para isso o mercado precisa de acreditar que aquilo é válido. Se vieres da periferia e sentires que o centro é outro, não precisas da validação de ninguém. A mesma coisa com a kizomba, sinceramente. Os artistas de kizomba já eram gigantes. Anselmo Ralph já era Anselmo Ralph antes de ser jurado televisivo. Não tinha era Portugal como centro. Cá, só foi necessário entender como fazer dinheiro com ele. É uma postura do terceiro-mundista não encarar Londres, Paris ou Berlim como o seu centro, e poder comunicar com essas cidades como fala para Joanesburgo, Lagos ou Luanda. O mundo está a mudar. Politicamente, há uma diversificação dos centros. Países africanos que já não olham para o Ocidente como salvador e veem a China como escape. Culturalmente, está a acontecer o mesmo. A maioria das pessoas tem acesso ao YouTube e um milhão de visualizações é um milhão de visualizações. Não sei se o retorno é o mesmo em todos os territórios, mas segundo a lógica do YouTube e de outros serviços como o Spotify, estás a ir buscar onde tens que ir buscar. Acho isso fascinante.

O segredo para a África do século XXI é estar dentro do mundo, ao ponto de não haver primeiro e terceiro mundo?

Sim, é mundo! Cabe ao terceiro-mundista entender que tem ferramentas para sobreviver com aquilo que produz e comunicar com o outro de igual para igual. O interessante agora será haver uma justiça económica que também inclua esses lugares.

No livro, não se nota um pingo de ressentimento em relação ao racismo. Foi intencional?

É estranho falar sobre o racismo e não cair nos clichés. No livro, é intencional escrever dessa forma. Provavelmente, daqui a cem anos vai ser interessante olharmos para trás e observar o quão estúpida a humanidade é, ou era, por não conseguir viver com a diferença. Vamos olhar para Trump e para esse carnaval, para a Líbia, e constatarmos que éramos mesmo muito estúpidos. A não identificação desse ressentimento é uma consequência da minha esperança. Em parte, estou a alimentar algo que não existe – não tenho ilusões. É muito interessante falar com brancos que não identificam o racismo no livro e falar com negros que identificam. A vida é feita de escolhas. Este livro não se abriu dessa forma. Quis ser mais abrangente do que nomear pontos de conflito. Eles estão lá.

É o princípio do livro.

Exato, há tensões raciais mas elas são tão subtis que nos obrigam a ter conversa noutro plano, o que eu queria. Na terceira parte, a Noruega, um país produtor de petróleo e gás natural, e um exemplo de como esse dinheiro é bem usado para os noruegueses graças a um fundo democrático – esse programa foi todo desenhado por um iraquiano e durante anos ele foi invisível. O Governo norueguês nunca tornou pública essa informação. Não reconheceram.

A escolha do «branco» para o título é uma questão de contraste?

Sim, a minha intenção é obrigar-nos, leitores e pessoas, a colocar-nos na pele do outro. É muito importante não perdermos essa capacidade. Há cem anos, as mulheres não votavam. Essa merda é ridícula. Não faz sentido nenhum. Da mesma forma que há mulheres a reclamar a igualdade de género e a sociedade ainda resiste. Não entendo como é possível não perceber que esse problema precisa de ser resolvido. Já! Vai ser. Se não nos colocarmos na pele do outro, essa caminhada é muito mais lenta e violenta. Mas que a mudança vai acontecer, não tenho dúvidas nenhumas.

É como escritor que pretende fixar-se?

Sim, mesmo a minha relação com a música, nesta altura, passa pela escrita. Neste momento, não tenho nada de estimulante para partilhar em cima do palco. E para escrever, é necessário tempo. Preciso de não estar em viagem.

É em Lisboa que se sente em casa?

Sim, mas sinto-me bem em muitos lugares. É um cliché mas consigo lidar com o mundo de forma bastante saudável. Estou bem em Berlim, estou bem em Lisboa e estou bem em Luanda.

A cidade como ela está agora é parecida com aquela que os Buraka Som Sistema sonharam?

Sim, mas não é «culpa» nossa. É um movimento.

E ser pai?

Maravilhoso. A melhor coisa do mundo. Nem vou atrever-me a dizer mais nada. Não encontro inspiração maior. Equilibra-te, deixa-te sereno. E preocupado com o mundo. Tens de proteger aquela criança. Põe-te em sintonia com o outro.