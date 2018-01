Alerta de ondulação forte até sábado

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) emitiu hoje um alerta para o agravamento das condições do estado do mar a partir desta quarta-feira.

Segundo o alerta da Autoridade Marítima Nacional (AMN), as ondas podem chegar aos cinco metros de altura. O comunicado informa também que na terça-feira e quarta-feira poderá registar-se uma melhoria do estado do mar, mas na quarta-feira as condições do mar irão agravar-se novamente.

A ANM alerta para ondas fortes que poderão chegar aos cinco metros, o que provocará forte rebentação junto à costa oeste de Portugal. A Autoridade Marítima aconselha que a população não realize passeios junto à costa e nas praias, tal como atividades desportivas marítimas.