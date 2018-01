Marcelo diz que 2017 foi "estranho e contraditório"

O Presidente da República defende que 2018 tem de ser um ano de "reinvenção".

"O passado bem recente serve para apelar a que, no que falhou em 2017, se demonstre o mesmo empenho revelado no que nele conheceu êxito. Exigindo a coragem de reinventarmos o futuro", afirmou, na mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Reinvenção da confiança dos portugueses na sua segurança, que é mais do que estabilidade governativa, finanças sãs, crescente emprego, rendimentos. É ter a certeza de que, nos momentos críticos, as missões essenciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidades", acrescentou.

Marcelo considerou que o ano de 2017 foi "estranho e contraditório" e mostrou que existem "vários Portugais".

O Presidente destacou os sucessos conseguidos na economia durante o ano, mas lembrou que existiu "um outro ano, bem diverso, marcado pela perplexidade em Tancos, o pesar no Funchal, o espectro da seca e, sobretudo, as tragédias dos incêndios, tão brutalmente inesperadas e tão devastadoras em perdas humanas e comunitárias".