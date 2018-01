Sucata. Portaria coloca mais de 700 empresas em risco

Se estava a pensar compensar os gastos das festas com a venda de algum material velho que pudesse ter por casa, tome atenção que as regras mudaram. Entrou ontem em vigor uma portaria aprovada em abril de 2017 que obriga à criação de uma guia de acompanhamento de resíduos em formato eletrónico (e-GAR) para todos os materiais entregues nos operadores de gestão de resíduos, vulgarmente conhecidos como sucatas ou ferros-velhos. A portaria 145/2017 vai pôr em prática uma lei de 1997 que considera que todos os resíduos urbanos dos particulares – que produzem menos de 1100 litros de resíduos por dia – são da responsabilidade dos serviços de recolha das câmara municipais.

A questão complica-se quando se fala de materiais com valor económico, como os metais e as fileiras de material separado (por exemplo, papel, alumínio, plástico, ferro). Existem gestores de resíduos urbanos licenciados pelo Estado para fazer o tratamento destes materiais, o que resultava em transações comerciais entre as pessoas que separavam o material e os empresários que gerem as sucatas. A partir de ontem, é preciso criar uma guia eletrónica de acompanhamento de resíduos (e-GAR) para qualquer transação com os operadores. E, para criar uma e-GAR, é preciso ter atividade aberta nas Finanças.

