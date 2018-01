Mesmo que se cumpra Acordo de Paris um quarto do planeta ficará mais seco

Acordo prevê a redução da emissão de gases com efeito de estufa

Um estudo publicado na revista Nature Climate Change prevê que um quarto do planeta ficará consideravelmente mais seco mesmo que se cumpra o Acordo de Paris.

Se a temperatura da Terra aumentasse cerca de 2 graus celsius, cerca de 25% da população viveria num estado de desertificação. No entanto, o estudo revela que se o aumento fosse de 1,5º celsius, o número de regiões afetadas pela seca seria significativamente menor.

Os cientistas basearam o estudo em projeções de vários modelos climáticos. Segundo os investigadores se o aumento fosse de 2º celsiu, cerca de 24% a 32% da superfície terrestre ficaria mais seca. Por outro lado, se o aumento fosse de 1,5º celsius, apenas 8% a 10% da terra ficaria seca.

Os países que assinaram o Acordo de Paris comprometeram-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2º celsius.