EUA. Adolescente mata pais e irmã na passagem de ano

Um jovem de 16 anos está a ser acusado de ter morto os pais e a irmã na noite de passagem de ano, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América.

Os pais de 44 e 42 anos, a irmã de 18 anos e ainda uma amiga de 70 anos que também vivia na casa foram mortos a tiro. O avô do adolescente e o irmão foram os únicos sobreviventes. Segundo a imprensa norte-americana, o jovem sofrerá de autismo.

As autoridades foram para o local momentos depois de os vizinhos terem dado o alerta, mas ainda não clarificaram os motivos do incidente. No entanto, o jovem será presente a tribunal já esta terça-feira.