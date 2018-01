Cacém. Homem encontrado esfaqueado em casa

Um homem de 44 anos foi encontrado morto em casa. A Polícia Judiciária está a investigar o caso, mas existem fortes indícios de que a vítima terá sido esfaqueada, em Agualva-Cacém, Sintra.

Segundo o Diário de Notícias, um familiar da vítima terá pedido às autoridades para arrombarem a porta da casa do homem porque já não o via há algum tempo.

As autoridades depararam-se com o corpo da vítima no chão. O homem, já sem vida, tinha quatro facadas na zona do tórax.