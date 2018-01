Baixas temperaturas congelam Cataratas do Niágara |FOTOS

Uma onda de frio do Ártico está a provocar uma descida acentuada das temperaturas nos Estados Unidos da América. Essa descida fez com que as Cataratas do Niágara, no Canadá, congelassem.

Ainda é esperado que as temperaturas continuem negativas naquela região.

A queda de água com mais de 60 metros ficou congelada e alguns visitantes não hesitaram em partilhar imagens nas redes sociais.

It's cold at #NiagaraFalls but that's exactly what makes it so magical. Ice covers everything, even the snow on the ground. See my photo gallery. https://t.co/hBqLxPFsNe pic.twitter.com/vGR0zaml0l — Sharon Cantillon (@SharonCantillon) 31 de dezembro de 2017

Guys, not to alarm anyone, but the Canadian side of Niagara Falls is an icy, winter wonderland right now



(via @punkodelish IG @Arjsun @AdamRDanni) pic.twitter.com/56GNaOikjN — Muhammad Lila (@MuhammadLila) 28 de dezembro de 2017