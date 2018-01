Saiba em que altura do ano são lançados os próximos smartphones

Tal como os anos anteriores, 2018 vai estar cheio de novidades na área dos smartphones: é esperado que marcas como a Sony, a Samsung e a LG apostem em novos produtos.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, começou a circular uma lista na rede social chinesa Weibo que mostra as alturas do ano em que serão lançados os novos smartphones. Esta não é uma lista oficial e não houve confirmações por parte de quaisquer marcas, mas serve para ter uma ideia dos produtos que aí vêm e da altura do ano em que vai poder adquiri-los.

Em fevereiro deverão sair o Samsung Galaxy S9/S9+ e o LG G7/G7+. O Xiaomi Mi 7 chega em abril e o HTC U12 em maio. O OnePlus 6, o Nuzia Z18 e o Sony Xperia XZ Pro-A surgem em junho.

Agosto vai ser o mês do Nokia 10 e setembro arranca com o Samsung Galaxy Note 9, o LG V40 e o Xiaomi Mi MIX 3. Já o Google Pixel 3, o Nubia Z18S, o Sony Xperia XZ2 e o HTC U12+ chegam em outubro.

O ano termina com o Moto Z (2019) em novembro e o OnePlus 6T e o Samsung Galaxy W2019 em dezembro.