Morreu Maria Teresa Ramalho

A atriz Maria Teresa Ramalho, conhecida como “Tareka”, morreu nesta terça-feira, aos 90 anos. Segundo avança o “Jornal de Notícias”, a atriz estava internada no Hospital da CUF, em Lisboa.

Mãe da escritora Ana Maria Magalhães e do ator Tozé Martinho, Maria Teresa Ramalho tornou-se conhecida do grande público no final da década de 1970 como Teresa “Tarouka”, com a participação num concurso televisivo da RTP ao lado do seu filho – e pelos inúmeros papéis que interpretou em telenovelas como "Dei-te Quase Tudo", "Olhos de Água" e "Todo o Tempo do Mundo".

O funeral da atriz realiza-se na quinta-feira, em Salvaterra de Magos, Santarém.