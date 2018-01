Homem encontrado morto em casa no Cacém

O corpo do homem tinha vários ferimentos na zona do tórax

Um homem com cerca de 40 anos foi ontem encontrado em casa já sem vida com vários ferimentos de faca na zona do tórax em Agualva, Cacém, no concelho de Sintra.

O alerta inicial foi dado por familiares da vítima aos bombeiros, que, por sua vez, comunicaram à PSP para que agentes puderam abrir a porta de casa. Ao entrarem na habitação, encontraram o homem já sem vida com vários ferimentos de faca no corpo.

Em declarações ao Notícias ao Minuto, uma fonte da PSP avançou que o homem tinha sido visto pela última vez no dia anterior, levando as autoridades a acreditarem que o crime teria sido cometido na madrugada de Ano Novo.

Entretanto, o caso já se encontra sob a alçada da Polícia Judiciária.