Chocolate pode desaparecer daqui a 30 anos

Vários cientistas temem que o chocolate desapareça daqui a 30 anos – a perda da humidade está na origem deste problema.

As projeções que dão conta de uma subida de temperatura de 2,1 ºC nos próximos anos são podem ter um impacto devastador em zonas como florestas tropicais, onde crescem as árvores de cacaus. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, citada pelo Mirror, estas alterações – provocadas pelo aquecimento global – podem dar origem ao fim da indústria mundial do chocolate.

Produtores de países como a Costa do Marfim ou o Gana estão a começar ponderar mudar as áreas de produção para terras montanhosas, tentando assim encontrar as condições ambientais para manter a produção de cacau. No entanto, essa decisão acarreta grandes consequências para estes ecossistemas, considerados áreas protegidas.

Para satisfazer as necessidades do consumidor típico – que ingere, em médica, 286 barras de chocolate por ano -, são necessárias dez árvores de cacaus.