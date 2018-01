Gostava de poupar 1300 euros num ano? Esta é a solução

O que não faltam são exemplos de conteúdos que se tornaram virais nas redes sociais, seja que tipo de conteúdo for.

E também não é surpresa que um desafio conseguir conquistar adeptos um pouco por todo o mundo. Aliás, foi o que aconteceu neste caso.

O desafio chama-se “Desafio 52 semanas” e consiste em levar cada um a fazer um pé-de-meia durante um ano. O desafio deixa a promessa de poder amealhar 1.378 euros mas demora 52 semanas a ser cumprido.

Como funciona? É fácil: todas as semanas tem de colocar de lado o valor que corresponde ao número da semana. Assim, no final do desafio, terá mais de 1.300 euros.

Um desafio que já foi partilhado por centenas de pessoas e que promete a quem o cumprir uma poupança que fará toda a diferença na hora de poder fazer, por exemplo, uma viagem.