Impresa arrecada 10,2 milhões com venda de revistas a Luís Delgado

O grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão queria vender as revistas até ao final do ano passado e, desde 1 de janeiro, a propriedade de todas as publicações em questão passou para as mãos da Trust in News, de Luís Delgado. De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o negócio foi fechado por 10,2 milhões de euros.

“O valor de alienação acordado é de 10,2 milhões de euros, mas o impacto contabilístico ainda não está totalmente avaliado. Decorrente deste valor, a Impresa estima incorrer em imparidades do goodwill, que estão em fase de quantificação, de custos de reestruturação, para além da avaliação do impacto fiscal. O valor da alienação e respectivo impacto contabilístico nas contas anuais de 2017 serão oportunamente divulgados, no momento que estejam disponíveis”, esclarece o grupo em comunicado à CMVM.

Em causa estão títulos como a Caras, a Visão, a Activa Caras Decoração, a Corrier Internacional, a Exame, a Exame Informática, o Jornal de Letras, a TeleNovelas, a TV Mais, a Visão História e a Visão Junior. Com uma estratégia assumidamente virada para “as componentes do audiovisual e do digital”, o grupo Impresa fica com a SIC, com o Expresso – onde pretende “apostar na versão impressa” –, e com a Blitz.

O contrato de transmissão do negócio a favor da sociedade de Luís Delgado faz parte da concretização do Plano Estratégico para triénio 2017-2019, e do reposicionamento da atividade da Impresa. O i questionou o grupo de Balsemão sobre a possibilidade de ter sido feita uma cedência de marcas, que poderia ser temporária ou definitiva. Em resposta, a Impresa sublinha que se trata “cedência definitiva de ativos” e esclarece que “os trabalhadores que integram a transmissão ficam com os mesmos direitos, que são assumidos pelo comprador”.

Em comunicado, o grupo de Balsemão refere ainda que estas revistas vão, para já, manter-se no edifício em Paço de Arcos, de forma a “facilitar a mudança nos próximos meses”. E, “integrarão o novo grupo editorial todos os trabalhadores da Impresa Publishing afetos às marcas alienadas, incluindo jornalistas, gráficos e comerciais, e que foram contratados outros que pertencem à estrutura da organização”.

Já a Trust in News sublinha que contará com cerca de 180 postos de trabalho. Como? De acordo com a empresa de Luís Delgado, “transitaram para o novo grupo de comunicação social todas as equipas de redação dos 12 títulos e foram feitas dezenas de outras contratações”.

Assim, a empresa pretende assumir-se como um “novo e grande grupo de comunicação social em Portugal”, o “maior grupo de imprensa escrita em Portugal”. Outra das novidades é que Mafalda Anjos, diretora da Visão, ficará também como publisher de todos os títulos que foram alienados.