DGS faz ponto de situação sobre a epidemia de gripe amanhã

A Direção Geral da Saúde fará esta quarta-feira um ponto de situação sobre a atual época de Gripe. Este ano a nível internacional tem havido alguns receios de uma epidemia particularmente grave, depois de o hemisfério sul ter registado um recorde de hospitalizações. Em Inglaterra, os casos de gripe aumentaram 156% na última semana. A preocupação das autoridades é a estirpe H3N2 do vírus da gripe, idêntica ao que circulou na Austrália e que causou a maioria das complicações de saúde.

O último balanço do Instituto Ricardo Jorge, que todas as quintas-feiras atualiza os dados obtidos através da rede de vigilância da gripe – que conta com o contributo de médicos nos hospitais e centros de saúde – apontava no final da semana passada para uma atividade gripal ainda de baixa intensidade em Portugal. Ainda assim, a gripe já foi associada a seis internamentos em unidades de cuidados intensivos, todos de doentes com mais de 65 anos e com doença crónica subjacente. Destes, apenas dois tinham feito a vacina da gripe, que previne complicações da doença. A mortalidade encontrava-se dentro do esperado para esta altura do ano.

O briefing da DGS foi convocado para as 15h desta quarta-feira. Será presidido por Graça Freitas, agora nomeada oficialmente diretora-geral da Saúde, cargo que a médica já exercia de forma interina desde a saída de Francisco George, que cessou funções ao completar os 70 anos de idade no final de outubro. Hoje a responsável antecipou que as próximas semanas serão mais críticas no que diz respeito à gripe, mas assegura que o país está preparado para lidar com a epidemia.