Trump deixa aviso a Coreia do Norte: “O meu botão nuclear é muito maior”

Donald Trump usou o seu Twitter para avisar a Coreia do Norte que também tem um botão para lançar armas nucleares, frisando que o seu botão é maior, mais poderoso e funciona.

O presidente norte-americano respondeu à mensagem de Ano Novo do líder da Coreia do Norte, que referiu que tem um botão vermelho sempre em cima da secretária.

“Que alguém do seu regime acabado e esfomeado, por favor, o informe que eu também tenho um Botão Nuclear, mas é muito maior e mais poderoso do que o dele, e o meu botão funciona”, escreveu Trump.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!