Novas tabelas de IRS já foram divulgadas

As tabelas de retenção na fonte em sede de IRS foram publicadas na terça-feira à noite em Diário da República e já estão disponíveis para consulta.

Com esta publicação, os salários e pensões de janeiro já podem ser calculados de acordo com os valores publicados.

O Orçamento de Estado de 2018 introduziu inúmeras mudanças a nível dos impostos, como o alargamento do número de escalões, a subida do mínimo de existência (valor abaixo do qual não se paga imposto) e a extinção total da sobretaxa.

Pode consultar as novas tabelas, que entram em vigor esta quarta-feira, aqui.