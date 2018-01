Nova presidente da Raríssimas é mãe de uma utente

A lista, composta por pais e funcionários da associação, foi aprovada com 18 votos a favor e quatro abstenções.

A associação Raríssimas já tem uma nova presidente. Chama-se Sónia Margarida Laygue e é mãe de uma das utentes desta associação.

Sónia Laygue irá substituir Paula Brito e Costa, que se demitiu do cargo no final do ano passado. Em causa estava a divulgação de uma reportagem TVI, que mostrava documentos que acusavam Brito e Costa de alegadamente ter usado dinheiro da instituição em benefício pessoal.