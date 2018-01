PCP critica veto de Marcelo Rebelo de Sousa

José Cartucho prometeu voltar a tentar confirmar alteração no parlamento

José Capucho, o dirigente do PCP, criticou o veto do Presidente da República relativamente às recentes alterações à lei de financiamento dos partidos e deixou a promessa de voltar a tentar confirmar aquela legislação no parlamento.

“Conhecendo o Presidente da República o alcance concreto das alterações, a sua decisão de veto, sem fundamento no seu conteúdo, que não é alterável pelas mentiras e manipulações que sobre elas foram bastamente produzidas, merece a discordância e crítica do PCP”, referiu José Capucho.

O dirigente afirmou ainda que “não vê nenhum motivo verdadeiro para que as alterações não sejam confirmadas pela Assembleia da República”.