Torre Eiffel encerrada devido à tempestade Eleanor

Milhares de moradias no Reino Unido ficaram sem eletricidade. A agitação marítima causou a destruição do paredão do porto de Cornwall.

As autoridades britânicas ordenaram por outro lado o encerramento de três grandes autoestradas de Inglaterra devido a uma série de capotamentos de automóveis devido ao vento e chuva fortes. Em França, as autoridades estimam que cerca de 200 mil residências por todo o país - especialmente oeste e norte - estejam sem energia, incluindo 30 mil na região de Paris.

Na capital, registaram-se no aeroporto Charles de Gaulle. Torre Eiffel, parques, jardins e cemitérios estão encerrados. Ainda em França, a tempestade estendeu-se nas últimas horas ao leste do país, onde os aeroportos de Estrasburgo e Basileia-Mulhouse foram obrigados a suspender as partidas durante parte da manhã.

No aeroporto de Zurique, foram cancelados diversos voos, enquanto outros foram redirecionados para outros aeroportos. Na Alemanha, o cenário das últimas horas foi de estradas inundadas, árvores derrubadas e comboios descarrilados em várias regiões.

A circulação de autocaravanas e roulottes, pesados sem carga, motorizadas e peões foi proibida nos locais especialmente expostos, como a ponte da Normandia e o viaduto de Grand Canal (oeste). A zona ocidental do país é até ao momento a mais afetada.