Gémeos nascem em dias, meses e anos diferentes

O nascimento de Joaquin e Aitana estava previsto para 27 de janeiro, no entanto, a mãe entrou em trabalho de parto no último dia do ano. Os bebés nasceram com 18 minutos de diferença, e, por isso, têm datas de nascimento em anos diferentes.

Joaquin nasceu às 23h58 de 31 de dezembro de 2017 e a sua irmã gémea, Aitana, nasceu às 00h16 de 1 de janeiro de 2018.

“Sou médico-obstetra há mais de 30 anos e nunca tinha tido a oportunidade de fazer um parto assim”, afirmou Seyed Tamjidi, obstetra, ao Daily Mail.

A mãe e os bebés encontram-se bem de saúde apesar de terem nascido prematuros. O casal já tem três filhas e recebeu mais de três mil dólares (cerca de 2.500 euros) em prendas porque Aitana foi a primeira bebé do ano a nascer no hospital.