A poucas horas do dérbi entre Benfica e Sporting, Bruno de Carvalho deixou uma mensagem para os adeptos no Facebook.

“Presidente adepto com muito orgulho! Nunca deixarei de ser um de vocês! Vamos responder a todos com apoio constante durante os 90 minutos!”, escreveu Bruno de Carvalho numa publicação na sua página no Facebook.