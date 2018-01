Financiamento dos partidos: Cristas elogia Marcelo

Assunção Cristas elogiou esta quarta-feira o veto de Marcelo Rebelo de Sousa às alterações na lei do financiamento dos partidos, recordando o facto de o CDS ter votado contra as mesmas.

A líder dos centristas disse que recebeu a notícia do veto político “com muito agrado” e que, para além de ser debatida e votada no Parlamento, esta deve ser "uma discussão alargada" fora da Assembleia da República.

Recorde-se que o CDS-PP e o PAN foram os únicos que discordaram do fim do limite da angariação de fundos para os partidos. A 21 de dezembro, na votação final global, as alterações foram aprovadas pelo PS, PSD, PCP, BE e PEV.