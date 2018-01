As autoridades locais já estão a investigar o caso. A garrafa, feita com 3,3 quilos de ouro e outro tanto de prata, tem uma tampa com diamantes incrustados, assemelha-se à frente de um carro, e estava em exposição no Cafe 33.

No estabelecimento, há cerca de 1200 garrafas de vodka em exposição. Brian Ingberg, o dono do bar, contou à AFP que a garrafa emprestada por um empresário russo não tinha seguro.