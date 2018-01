Jennifer Garner surge irreconhecível... E de barba

Imagem foi partilhada no Instagram

A atriz Jennifer Garner usou a sua página no Instagram para partilhar uma fotografia bizarra.

“Novo ano, novo eu”, escreveu a atriz na legenda de uma fotografia onde aparece irreconhecível… E de barba.

De acordo com as hashtags colocadas na legenda, a fotografia foi tirada em 2011 e trata-se de uma caracterização para um filme que não chegou a ver a luz do dia.

Alguns dos fãs da atriz disseram que estava parecida com o cantor Clay Aiken ou com o ator Eddie Redmayne. Qual é a sua opinião?