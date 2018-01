Mais de 3.000 casas à venda com descontos até 70%

A imobiliária Remax vai aderir à época de saldos, com 3000 imóveis a preços mais baixos: alguns dos preços podem cair até 69%.

Segundo o site Dinheiro Vivo, os 3000 imóveis estão espalhados por todo o país. Os preços vão manter-se mais baratos até 28 de fevereiro, estando limitada ao stock existente.

Nesta promoção, só são elegíveis casas com contrato antes de 28 de novembro, com o intuito de evitar adesões apenas com o propósito de participar nesta campanha.

“Esta é uma ideia que concretizámos há alguns anos e que também define a Remax. A inovação e a renovação da oferta são determinantes para que possamos ajudar os nossos clientes, vendedores e compradores, a encontrar o melhor negócio para ambas as partes”, disse Beatriz Rubio, CEO da Remax.