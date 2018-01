Porto terá bispo até ao final do mês

O novo bispo do Porto deverá ser anunciado até ao final de janeiro, depois de D. António Francisco dos Santos ter falecido em setembro vítima de ataque cardíaco fulminante, segundo avançaram o Público e o Observador.

Entre a lista de possíveis substitutos encontram-se o bispo de Coimbra D. Virgílio, o bispo das Forças Armadas D. Manuel Linda e o bispo auxiliar do Porto D. António Augusto de Azevedo. A diocese do Porto é uma das maiores do país.

O anterior bispo do Porto faleceu a 11 de setembro de 2017, com 69 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Foi socorrido pelo INEM, mas acabou por falecer ainda na sua residência oficial.