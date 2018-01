Dérbi. Onzes de Benfica e Sporting sem novidades

Grimaldo, que estava em dúvida, é titular nos encarnados; nos leões, Podence fica no banco, com Bruno Fernandes a apoiar Bas Dost

Nenhuma surpresa nos onzes de Benfica e Sporting para o dérbi desta noite na Luz. Do lado dos encarnados, subsistia a dúvida em relação a Grimaldo, que tem treinado com limitações, mas o lateral-esquerdo espanhol recuperou e será titular, fazendo a linha defensiva com André Almeida, Rúben Dias e Jardel e à frente de Bruno Varela.

O meio-campo é novamente composto por três elementos: Fejsa mais recuado, Pizzi e Krovinovic mais adiantados. Na frente, Salvio à direita, Cervi à esquerda e Jonas no meio. Para a bancada vão Eliseu e Zivkovic - destaque para a condição de suplente de Rafa e João Carvalho, que andaram várias semanas arredados das escolhas de Rui Vitória.

No Sporting, também nada de novo. Em relação ao onze que empatou 1-1 no Restelo com o Belenenses, para a Taça da Liga, apenas de realçar a entrada de Gelson Martins por troca com Podence. Será, assim, Bruno Fernandes que irá apoiar Bas Dost, com Gelson à direita do ataque e Acuña à esquerda, num meio-campo fechado por William Carvalho e Battaglia. A defesa é a mesma de sempre: Rui Patrício na baliza e Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão à sua frente.





Onze do BENFICA:

Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Fejsa e Krovinovic; Salvio, Jonas e Cervi



Suplentes: Svilar, Lisandro López, Samaris, João Carvalho, Rafa, Raúl Jiménez e Seferovic



Onze do SPORTING:

Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William e Battaglia; Gelson Martins, Bruno Fernandes e Acuña; Bas Dost.



Suplentes: Salin, Ristovski, André Pinto, Bruno César, Podence, Bryan Ruiz e Doumbia