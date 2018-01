Dérbi. PSP fala em quatro detidos

Já há registo de quatro detenções por incidentes registados nas proximidades do Estádio da Luz, onde daqui a pouco se joga o dérbi entre o Benfica e o Sporting. Segundo declarações de representantes da PSP (Polícia de Segurança Pública), as mesmas estarão relacionadas com a posse e uso de material pirotécnico.

O percurso das claques do Sporting de Alvalade à Luz, no qual se incluiu Bruno de Carvalho, decorreu todavia sem motivos de especial cuidado. O presidente leonino fez, de resto, questão de assinalar, nas redes sociais, o momento em que se sentou nas bancadas do estádio do rival - isto, já depois de ter usado a mesma via para responder a quem o criticou por se deslocar para o Estádio da Luz com os adeptos e ir ver o jogo junto das claques leoninas. "'Presidente adepto' com muito orgulho! Nunca deixarei de ser um de vocês! Vamos responder a todos com apoio constante durante os 90 minutos!", escreveu.