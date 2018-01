Esta mulher pensava ter doença de Crohn há 6 anos mas afinal o problema era outro

Uma mulher britânica pensava sofrer da doença de Crohn há vários anos, sendo que apresentava várias crises e episódios de dores abdominais e inchaços que chegaram a durar até cerca de três dias.

Os médios diagnosticaram Crohn e, passado uns tempos, por esta não estar a responder positivamente aos tratamentos, optaram pela cirurgia.

A paciente de 41 anos ia ser operada no hospital Wexham Park, em Slough, mas durante a operação os médicos encontraram uma massa inflamada junto à parede do intestino delgado. Não se tratava de Crohn, mas sim de dois pedaços de plástico de uma embalagem de ketchup, escreve o The Guardin.

Após a operação, os sintomas desapareceram e mulher sentiu melhorias significativas, tendo os episódios de dor desaparecido.