Neve na Flórida passado 30 anos

Passado praticamente 30 anos caiu neve na Flórida, em Tallahassee, graças à forte tempestade que tem assolado os Estados Unidos.

De acordo com os meteorologistas, esta tempestade pode mesmo intensificar-se e tornar-se num “furacão bombástico”, à medida que se vai deslocando pela costa leste acima.

Já há registo de, pelo menos, 16 vítimas mortais, e todas as escolas do sudeste do país se encontram encerradas.

#snowpocalypse2017 #snowmaggeden17 #snow #snowday#Tallahassee #Florida #FloridaSnow



What happens when your dog experiences snow for the first time ever...???? pic.twitter.com/5b1CFGf7eA