Jorge Jesus: "Resultado é bem pior para o Benfica"

Treinador do Sporting reforçou esta ideia várias vezes na flash-interview após o dérbi na Luz, garantindo concordar com todas as decisões da equipa de arbitragem

Jorge Jesus considerou no final do dérbi desta noite entre Benfica e Sporting que o resultado é “bem pior” para as águias. “Ficaram a cinco pontos do líder e nós a dois”, ressalvou o treinador leonino.

Num jogo com vários lances polémicos, Jesus disse concordar com todas as decisões tomadas "pelo vídeo-árbitro", garantindo ter acreditado que o Sporting podia ter acabado com o jogo quando Gelson apareceu na cara do guarda-redes encarnado, em cima do intervalo.

O treinador do Sporting reforçou reiteradamente, porém, a ideia deixada logo no início da flash-interview: o resultado deixa o Benfica em pior situação, apesar de “não ter ficado fora da luta do título”.