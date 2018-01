Fecho dos CTT. “A maioria vai estancar este processo abjeto”

O deputado do PS André Pinotes Batista admite que se “estude mais profundamente a renacionalização”. O fecho das 22 estações dos CTT abala socialistas

E enquanto o Presidente da República, o governo, a oposição, a geringonça, os comentadores, etc., choravam pela existência do segundo país esquecido – aquele onde nada chega, ninguém vive e que ardeu em junho e outubro –, os antigos Correios, Telégrafos e Telefones (CTT) fechavam 22 agências, muitas das quais nesse país n.o 2.

Dentro do PS, que chumbou os projetos de renacionalização propostos pelo Bloco de Esquerda e PCP, já há quem admita que o regresso da empresa ao Estado deva ser, pelo menos, “estudada mais profundamente”.

É o caso de André Pinotes Batista, deputado socialista eleito por Setúbal, que afirma que “de uma forma pacífica ou não, os CTT têm de ser obrigados a cumprir o serviço público”. “Se não nos deixarem outra alternativa para defender os portugueses, teremos de estudar mais profundamente a renacionalização.” Pinotes Batista manifesta-se convicto de que “a maioria vai estancar este processo abjeto”.

