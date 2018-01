PSD. Liderança parlamentar de Hugo Soares está em risco

PS e Bloco mais flexíveis e PCP isolado. No PSD, Passos prossegue no habitual silêncio. A pressão está focada no presidente da bancada

Como se denomina um despreocupado com as suas próprias preocupações?

Hugo Soares, presidente do grupo parlamentar do PSD há menos de meio ano não vê “com nenhum motivo de especial preocupação” o veto do Presidente da República às alterações (das quais foi primeiro signatário) da lei do financiamento dos partidos. O grupo de trabalho, que contou com todas as forças partidárias, foi, aliás, coordenado por um deputado da bancada social-democrata, mas Hugo Soares não considera que o veto de Marcelo represente “qualquer derrota dos partidos” porque “em democracia as instituições funcionam com toda a naturalidade”.

Santana Lopes e Rui Rio, por outro lado, consideraram nas últimas semanas que o processo de alteração à lei dos partidos pecou, precisamente, por essa falta de “normalidade” – a que Marcelo chamou “escrutínio público”. Santana considerou o sucedido como “incompreensível”; Rio achou que “não fez sentido”. E é mesmo a pensar neles que Hugo Soares pausou a marcha. Ontem, em conferência de imprensa, o jovem líder de bancada revelou que iria aguardar que o partido escolhesse o sucessor de Passos Coelho (que se mantém em silêncio) para tomar a sua posição.

Leia mais na edição impressa do i desta quinta-feira