A PSP deteve 14 pessoas durante o dérbi entre o Benfica e o Sporting, que decorreu ontem à noite no Estádio da Luz.

“A PSP registou neste policiamento até ao momento 14 detenções, 13 delas por posse de engenhos pirotécnicos e um por arremesso de objetos às forças policiais. O policiamento decorreu sem incidentes de maior”, referiu à Lusa a comissária Helga Fiúza.

O Benfica empatou contra o Sporting, por 1-1, com os golos marcados por Gelson Martins aos 19 minutos e Jonas aos 90 minutos.

O Sporting com este resultado fica em segundo lugar da I Liga com 40 pontos e o Benfica em terceiro lugar com 37 pontos. Na liderança está o Porto com 42 pontos.