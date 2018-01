Filho de Donald Trump insatisfeito com sugestões do Twitter

O Twitter tem uma janela de sugestões para os utilizadores saberem quem devem ‘seguir’. Essa janela mostra uma lista de sugestões de utilizadores em que a pessoa em questão pode ter interesse em acompanhar. No entanto, Eric Trump não gostou das opções que lhe surgiram.

O Twitter sugeriu Hillary Clinton, Barack Obama e Ellen DeGeneres. No entanto, o filho de Donald Trump não gostou e usou a própria rede social para criticar as escolhas.

“Chocante... mais uma vez aqui estão as ‘sugestões’ do Twitter no que diz respeito a quem eu devo seguir”, escreveu.

Shocking... once again, here are the @Twitter “suggestions” of who I should follow. #DeepState pic.twitter.com/6XYUS02j34