Meryl Streep recorda cena em que Dustin Hoffman lhe bateu

Numa entrevista ao New York Times, Maryl Streep recordou o momento em que o ator Dustin Hoffman levou uma cena de violência demasiado a sério, no filme ‘Kramer VS Kramer’.

Na cena em questão, Hoffman tinha de dar uma palmada à atriz. No entanto, Streep revela que o seu companheiro exagerou na forma como lhe bateu.

“Isto aconteceu quando filmávamos ‘Kramer vs Kramer’. É complicado porque quando és ator, quando estás em cena tens de te sentir livre. Eu tenho a certeza que, inadvertidamente, magoei pessoas em algumas cenas físicas. Mas foi o meu primeiro filme e foi a minha primeira cena na carreira, ele simplesmente bateu-me. Isso é visível no filme. Foi exagerado, mas eu acho que aquelas coisas serão corrigidas agora. Serão arrumadas, porque as pessoas não aceitam mais isso”, disse Streep ao New York Times.

Hoffman tem dado muito que falar nos últimos tempos: no final do ano passado, foi acusado por duas mulheres de abuso sexual e outra diz que tinha apenas 16 anos quando o aor se pôs nu à sua frente, exigindo que lhe desse uma massagem.