Trump vai alterar políticas para a marijuana

O fim da era Obama para a marijuana pode estar próxima do fim. Pelo menos é esse o desejo da administração de Donald Trump com a rescisão, por parte do Departamento de Justiça, da política que permitia às autoridades federais faciliar a aplicação das leis federais. Por um número cada vez maior de Estados norte-americanos ter legalizado o consumo e venda de marijuana, esta mudança ameaça semear a confusão sobre como as leis passarão a ser aplicadas.

Curiosamente, esta mudança de política ocorre poucos dias depois do Estado norte-americano da Califórnia ter lançado publicamente o maior mercado comercial regulamentado de venda e consumo de marijuana. Também noutros Estados a venda regulada de marijuana é permitida, como no Colorado, Washington, Oregon, Alaska e Nevada. Entretanto, Massachusetts e Maine caminham para a sua legalização.

Apesar da anterior política do então presidente Barack Obama continuar a considerar a marijuana como "uma droga perigosa", esperava-se que os Estados e as autoridades locais que autorizavam a venda e consumo deste estupefaciente regulassem o uso da mesma. Com esta alteração, os procuradores federais norte-americanos terão margem de manobra suficiente para imporem as leis federais aos Estados e suas entidades, uma situação que poderá levar a um aumento do antagonismo entre as autoridades federais e as estatais.