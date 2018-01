Apenas “uma palavra”. Porque os relacionamentos não se definem por uma “lealdade cega” qualquer. Vêm de compreensão, empatia. Então, sim, fidelidade é uma palavra apenas, responde-lhe o pai, professor de Filosofia. Será? Nesse ponto da história já sabemos, só aqui ainda não explicámos, qual é o problema de partida aqui, que contará qualquer resumo em duas linhas sobre este último filme de Philippe Garrel: deprimida com o fim de um relacionamento, Jeanne (a tal rapariga) regressa a casa de Gilles, o seu pai, onde entretanto vive a sua nova namorada, mais ou menos da sua idade, Ariane (Louise Chevillote), que, facilmente se prevê, se transformará rapidamente em sua amiga e confidente.

Campo que se vai percebendo fértil para constrangimentos. Fidelidade, uma palavra? Veremos, neste filme em que Garrel regressa ao seu assunto de sempre. O amor. Mais um filme em que o realizador que conta já com mais de 30 títulos não faz mais do que voltar a ser ele próprio. Sem que haja mal nisso, não necessariamente. Como não se cansa quem vive uma paixão e outra e outra, depois de todas, todas como se fossem primeiras. Assim nos chega esta história de amor deste contada, porque no essencial nada muda, como imaginamos as de antigamente:a preto e branco.