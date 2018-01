Por exemplo: “I did not hit her, it’s not true! It’s bullshit! I did not hit her, I DIDNOOOT! Oh, hi, Mark!”, mesmo assim sem pausas, talvez com mais pontos de exclamação do que os que ousamos reproduzir aqui. Que overacting é este com que James Franco nos tortura ao longo de quase duas horas de filme? Nenhum. Apenas James Franco perfeito no papel de Tommy Wiseau. Realizador, produtor e protagonista de “The Room”, filme independente estreado em 2003 em Los Angeles que nas duas semanas em que esteve em sala faturou apenas 1800 dólares, mas que veio provar definitivamente a utilidade da expressão “bom de mau”.

Tão mau que, 14 anos depois, continua a ser exibido nos cinemas como filme-fenómeno – Wiseau, a quem nunca na verdade se conseguiu descobrir a verdadeira origem, muito menos a da sua fortuna, como ícone – até ter dado um livro em que Greg Sestero, ator que aqui arruinou a sua carreira quando não tinha ainda começado, conta o processo de produção do filme e a história da amizade entre os dois. Aí foi James Franco inspirar-se para protagonizar “um desastre” que mais do que merece ser visto. Pelo que conta sobre o “melhor pior filme de sempre”, o “Citizen Kane dos filmes maus”. E por Franco, cuja interpretação de Wiseau merece uma nova variação do “bom de mau”. Neste caso será mesmo mau de (tão) bom.