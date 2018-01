10 príncipes e princesas que ainda estão ‘disponíveis’

Meghan Markle já ‘agarrou’ o príncipe Harry, mas existem outros membros das casas reais europeias que ainda estão solteiros. Aqui fica uma lista feita pelo Huffington Post:

Charlotte Casiraghi: a neta do príncipe Rainier e da princesa Grace do Mónaco é editora numa revista. Tem um filho do seu ex-companheiro, o comediante Gad Elmaleh.

Filipe da Grécia: É o filho mais novo do último rei da Grécia, Constantino II. No entanto, possui apenas o título, já que a monarquia foi abolida em 1973 naquele país.

Sirivannavari Nariratana da Tailândia: Tem um mestrado em design de moda, tirado na Universidade de Chulalongkorn, em Banguecoque. Costuma estar presente na semana da moda em Paris.

Beatriz e Eugénia de York: São filhas do príncipe Andrew e da sua ex-mulher, Sarah. São também primas dos príncipes William e Harry. Beatriz tirou os cursos de História e História das Ideias e a irmã de Literatura Inglesa e História de Arte.

Venceslau do Liechtenstein: Vince, como é conhecido, chamou a atenção da imprensa quando teve um caso com a modelo da Victoria Secret, Adriana Lima.

Joaquim da Bélgica: É o filho mais novo da princesa Astrid da Bélgica e de seu marido, o arquiduque Lorenzo da Áustria-Este. É neto do rei Alberto II da Bélgica. Estudou na escola náutica de Bruge e faz parte da Marinha belga.

Sebastião do Luxemburgo: É o mais novo de cinco irmãos. É oficial no exército luxemburguês e gosta de fazer escalada, esquiar, fazer natação e rugby.

Tsuguko de Takamado: É a filha mais velha dos príncipes Takamado. Tirou o curso de Estudos Liberais na Universidade de Waseda.

Alberto de Thurn e Taxis: Entrou para a lista da Forbes dos mais ricos do mundo quando tinha apenas oito anos. O príncipe alemão tem várias propriedades e empresas de arte e tecnologia.